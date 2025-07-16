Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Tekirdağ'daki Yangınla İlgili Son Durumu Açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tekirdağ'da devam eden yangın bölgesini ziyaret etti ve yangınla ilgili son durumu açıkladı.

Yumaklı, yerleşim yerlerinde yangının enerjisinin düştüğünü belirterek, "Herhangi bir sıkıntı yok, ilerleme istikameti vardı özellikle doğu kısmını önemsedik, oraya yoğunlaştık. Buradan da ekiplerimiz çok iyi sonuçlar aldı. Havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Rüzgarın hızı düştü, bu bizim için çok iyi bir gelişme. Geç saatlerde nemin yükselmesiyle daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz. Saat 21.00'den sonra rüzgarın hızının saatte 10-20 kilometreye düşmesini bekliyoruz," dedi.

Şarköy'de yangınla mücadele üzerine Vali Recep Soytürk'ten bilgi alan Bakan Yumaklı, "Tekirdağ Valiliği koordinasyonunda Şenköy, Yeniköy, Kocaali, Kızılcaterzi mahallelerinde AFAD'ın 1320 vatandaşı tahliye ettiğini" ifade etti. Buna ek olarak, bazı vatandaşların tahliye sonrası tekrar evlerine döndüklerini belirtti.

Bakan Yumaklı, rüzgarın kararsız davranışlarının mücadeleyi zorlaştırdığını vurguladı. "Sabah saatlerinde kontrol altına alınmasına ramak kala, kararsız rüzgar yeniden yükseldi. Bunun sonucunda 3 kardeşimiz dumandan etkilendi ve tedavi altındalar. Hayati tehlikesi olan bir vatandaşımız yok," şeklinde konuştu.

Yangın söndürme çalışmalarında 15 uçak, 19 helikopter, 500 kara aracı ve 1181 personelin görev yaptığını belirten Bakan Yumaklı, "Bu konuların siyasi malzeme yapılmasını anlamış değilim. Tüm ikazlarımıza rağmen çıkmış yangını söndürmekle uğraşıyoruz. Bu durumun siyaset malzemesi yapılmasını kınıyorum," dedi.

Yumaklı, yıl başından bu yana 3500'e yakın yangının söndürüldüğünü ve günde 60-70 riskli yangınla mücadele ettiklerini ekledi.

Devam eden yangınlara ilişkin bilgi de veren Yumaklı, İstanbul Sultangazi Kent Ormanı ve diğer yerlerde yangınların kontrol altında olduğunu duyurdu. Ayrıca, vatandaşlardan resmi açıklamaları dikkate almalarını ve manipüli içeriklere itibar etmemelerini istedi. Ziyaretinin ardından Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Aracında yetkililerle bir toplantı gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki orman yangınına ilişkin Kızılcaterzi Mahallesi'nde gazetecilere açıklama yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki orman yangınına ilişkin Kızılcaterzi Mahallesi'nde gazetecilere açıklama yaptı.