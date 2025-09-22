Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Temmuzda Yıllık %34,22, Aylık %3,68 Arttı

TÜİK verilerine göre Tarım-GFE temmuzda yıllık %34,22, aylık %3,68 arttı; 12 aylık ortalamalara göre artış %31,83.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 10:17
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verilerini açıkladı.

Buna göre endeks temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,68, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 22,22, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,22 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 31,83 yükseldi.

Ana Gruplarda Değişim

Ana gruplar bazında, temmuzda tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 3,92, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,29 artış kaydedildi. Yıllık karşılaştırmada ise tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 34,33, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 33,57 yükseliş görüldü.

Alt Gruplarda Ayrıntı

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 5 alt grup daha düşük, 6 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Temmuzda yıllık bazda artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 18,19 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 18,32 ile enerji ve yağlayıcılar oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 63,52 ile veteriner harcamaları ve yüzde 50,24 ile gübre ve toprak geliştiriciler olarak kayıtlara geçti.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 9 alt grup daha düşük ve 2 alt grup daha yüksek değişim sergiledi. Temmuzda bir önceki aya göre artışın düşük gerçekleştiği alt gruplar yüzde 1,24 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 1,31 ile binalar olarak belirlendi. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 9,89 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 5,76 ile enerji ve yağlayıcılar oldu.

