Tarsus'a İki AB Destekli Proje: Yeşil Çatı Tarsus ve İklim Değişikliğine Dayanıklı Tarsus

Tarsus Belediyesi, AB İklim Değişikliği Hibe Programı'ndan destek alan Yeşil Çatı Tarsus ve İklim Değişikliğine Dayanıklı Tarsus projeleriyle kentin iklim dayanıklılığını güçlendiriyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 12:23
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 12:23
Tarsus Belediyesi'nden iklime dirençli kent için iki AB destekli proje

Tarsus Belediyesi, Avrupa Birliği İklim Değişikliği Hibe Programı kapsamında destek almaya hak kazanan iki proje ile kentin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığını artırmayı hedefliyor. Projeler, Strateji Geliştirme Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecek ve Belediye Meclis Salonu'nda ilgili birim müdürlerine tanıtıldı.

Toplantıda verilen bilgiye göre, Türkiye genelinde yaklaşık 815 proje başvurusu arasından yalnızca 25 proje mali destek almaya hak kazandı; bu projeler arasında Yeşil Çatı Tarsus ile İklim Değişikliğine Dayanıklı Tarsus da yer aldı. Sunumlarda projelerin Tarsus'un coğrafi yapısı ve yerel ihtiyaçları açısından taşıdığı önem vurgulandı.

Yeşil Çatı Tarsus Projesi: 18 ayda uygulanacak

Yeşil Çatı Tarsus projesi, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında ve 18 ay sürecek biçimde planlanıyor. Proje kapsamında Tarsus'a özgü bir yeşil çatı yönetmeliğinin hazırlanması, uygulama standartlarının belirlenmesi ve teşvik mekanizmalarının oluşturulması hedefleniyor.

Belediyeye ait 5 sosyal tesis binasında yeşil çatı uygulamaları hayata geçirilecek, 3 hava kirliliği ölçüm istasyonu kurulacak ve şebekeden bağımsız çalışan bir otomasyon sistemi devreye alınacak. Projenin yaygınlaştırılması için teknik geziler, tanıtım videoları ve sosyal medya çalışmaları da planlanıyor.

İklim Değişikliğine Dayanıklı Tarsus Projesi: 24 ay sürecek

İklim Değişikliğine Dayanıklı Tarsus projesi ise Polonya'nın Warka Belediyesi ortaklığında yürütülecek ve 24 ay içinde tamamlanması hedefleniyor. Katılımcı ve ihtiyaç temelli yaklaşım ile iklime dirençli kamusal alan tasarımları projede merkezde yer alıyor.

Proje kapsamında teknik kapasitenin artırılması amacıyla bir akademi kurulacak. Bu akademide kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarında görev yapan 102 teknik personele iklime dayanıklı altyapı tasarımı, kentsel ısı adası etkisini azaltma, sıfır enerjili binalar, sürdürülebilir mimari, doğa tabanlı çözümler ve iklim eyleminin finansmanı gibi konularda eğitimler verilecek.

Pilot uygulama çerçevesinde yeşil altyapı odaklı, iklim değişikliğine dayanıklı bir kamusal alan oluşturulacak. Alan; dinlenme, eğitim ile biyoçeşitlilik ve fayda olmak üzere üç bölümden oluşacak. Projede gölgeli dinlenme alanları, etkileşimli öğrenme noktaları, yağmur suyu bahçeleri, geçirgen yüzeyler ve mikro habitatlar yer alacak.

Çocuklar ve gençler için farkındalık çalışmaları

Projelerin yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında bilgilendirme toplantıları ve doğa temelli etkinlikler düzenlenecek. 10-14 yaş arası çocuk ve gençlere yönelik 4 açık hava atölyesi ile toplam 400 katılımcıya ulaşılması hedefleniyor. Ayrıca STK'lar ve üniversitelerle atölye çalışmaları, halka açık sergiler ve rehberli pilot alan ziyaretleri gerçekleştirilecek.

Proje süresince Türkiye ve Polonya'dan belediye, sivil toplum ve gençlik temsilcilerinin yer aldığı bir podcast serisi hazırlanacak. Bunun yanı sıra şehirlerde ağaç dikimi ve su tutmaya odaklanan 2 kısa teknik video, 3-5 dakikalık bir belgesel ile eğitim müfredatı, kılavuzlar ve çeşitli yayınlar oluşturulacak.

Başkan Ali Boltaç: "Karbon ayak izini azaltmak zorundayız"

Toplantının sonunda konuşan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, belediyeciliğin uzun vadeli bir vizyon gerektirdiğini belirterek, hayata geçirilecek iki projenin Tarsus'un geleceği açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Boltaç, sürdürülebilir kent anlayışının yalnızca çevreyi korumak olmadığını, aynı zamanda insanların yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini vurguladı.

İklim değişikliğiyle mücadelede karbon ayak izinin azaltılmasının kritik olduğuna dikkat çeken Boltaç, Tarsus Belediyesinin tüm birimlerinin bu bilinç ve sorumlulukla çalışmaya devam etmesi gerektiğini ifade etti.

