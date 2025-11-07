Tarsus Karnavala Döndü: 4. Uluslararası Tarsus Festivali Başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 4. Uluslararası Tarsus Festivali, bu yıl "toprakta tarihi, sofrada tat, sokakta neşe" sloganıyla Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelen binlerce kişinin katılımıyla başladı. Festival, Tarsus’un binlerce yıllık tarihini, doğal güzelliklerini, kültürünü ve gastronomisini üç gün boyunca renkli etkinliklerle tanıtıyor.

Festival Alanları ve Açılış

Festivalin ilk gününde Yarenlik Alanı, St. Paul Meydanı, Kültür Park, Kırkkaşık Bedesteni ve Yeryüzü Pazarı gibi kentin en işlek noktaları gün boyu dans gösterileri, konserler, yazar buluşmaları ve atölyelere ev sahipliği yaptı. Etkinlikler kenti adeta bir karnaval alanına çevirdi.

Uluslararası Gösteriler

Program kapsamında Kosova'dan 'Kastriotet' ve Bosna Hersek'ten 'Ivan Planina Tarin' folklor ekipleri sahne aldı. Geleneksel kıyafetleriyle performans sergileyen dansçılar, Tarsus sokaklarında büyük beğeni topladı.

Atölye ve Stantlar

Tataki-Zome Çiçek Baskı Atölyesi yoğun ilgi gördü. Geleneksel kökboyama ve Japon çekiç baskı tekniklerini birleştiren eğitmen Gizem Dündar, katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşattı. Dündar, "Bu festival, enerjisiyle, tarihiyle ve kültürüyle çok özel bir etkinlik. Her detayı özenle düşünülmüş" dedi.

Tarsus Müzesi önünde kurulan stantlarda yöresel yiyecekler, el işi ürünler ve kitaplar ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. TADEKA Edebiyat Kurulu standında Tarsuslu yazarların eserleri sergilenirken düzenlenen edebiyat sohbetleri festival ruhuna renk kattı. Tarsuslu yazar Yılmaz Aydoğan, "Her yıl ilgi artıyor. Bu festival Tarsus’un tanıtımı için çok önemli bir fırsat. Emeği geçenlere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kültür Park ve Diğer Etkinlikler

Kültür Park, üç gün boyunca her yaştan ziyaretçiye hitap eden etkinliklerle doldu. Yeme-içme stantları, sanat sergileri, çanak çömlek ve çiçek dikim atölyeleri, hayvan sahiplendirme etkinlikleri, sanal gözlem ve bilim atölyeleri en çok ilgi görenler arasında yer aldı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'nin tanıtım standı, Mercan Gözlemevinin teleskopla güneş gözlemleri, spor turnuvaları ve teknoloji atölyeleri de dikkat çeken etkinlikler arasındaydı.

Tiyatro ve Çocuk Atölyeleri

Mersin Şehir Tiyatrosu oyuncusu Ömer Faruk Ustaoğlu tarafından verilen Oyunculuk Atölyesi büyük ilgi gördü. Katılımcılar nefes, artikülasyon, doğaçlama ve beden dili üzerine çalışmalar yaptı. Ustaoğlu, "Diksiyon, diyafram nefesi ve doğaçlama çalışmaları yaptık. Katılımcılar çok istekliydi, keyifli bir atölye oldu" diye konuştu.

St. Paul Meydanı'nda düzenlenen Kukla Yapım Atölyesi, minik katılımcılardan yoğun ilgi aldı. Mersin Şehir Tiyatrosu sanatçısı Fatih Selçuk yönetiminde çocuklar rengarenk kuklalar yaptı. Ayrıca TADEKA binasında düzenlenen Oyunla Tiyatro Atölyesi, 6-9 yaş arası çocukların yeteneklerini sahneye taşımalarına olanak sağladı.

Programın Kapanışı

9 Kasım'a kadar sürecek 4. Uluslararası Tarsus Festivali, konserler, gastronomi buluşmaları, dans gösterileri, sanat etkinlikleri ve atölyelerle Tarsuslulara ve kente gelen misafirlere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.

