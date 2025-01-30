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Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Miktarları Güncellendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, taşınmaz kültür varlıklarına yönelik proje ve uygulama yardım miktarlarını güncelledi.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 11:24
Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Miktarları Güncellendi

Kültürel Mirasın Korunmasına Yeni Destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, taşınmaz kültür varlıklarının korunması, bakım ve onarımı için yapılan proje ve uygulama yardım miktarlarını güncelledi. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, bu yardımların miktarları yeniden belirlendi.

Yardım Yönetmeliği Güncelleniyor

Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan "Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ" ile mevcut yönetmelik kapsamındaki ilkeler netleştirildi. Bu yönetmelik, özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin sahibi olduğu korunması gereken taşınmaz kültür varlıklarının korunması için yapılacak yardımların usul ve esaslarını belirtiyor.

Yardım Unsurları ve Komisyon Belirlemeleri

Taşınmaz kültür varlıkları için sunulacak yardımların nakdi, teknik ve ayni destekler şeklinde olacağı vurgulandı. Bakanlık, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına yönelik proje ve uygulama desteklerini nakdi olarak da gerçekleştirecek.

Yeni Proje Yardım Limitleri

Yürürlüğe giren tebliğ ile uygun görülen tek yapı ölçeğinde hazırlanan proje bedelinin komisyonca belirlenecek oran dahilinde, her durumda 1 milyon 132 bin 266 lirayı geçmeyecek şekilde 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren proje yardımı sağlanacak. Ayrıca, toplu başvurularda yaklaşık maliyetlerin yüzde 80'ine, bireysel başvurularda ise yüzde 70'ine kadar destek verilecek. Ancak, bu yardımlar her durumda 4 milyon 529 bin 78 lirayı aşamayacak şekilde komisyon tarafından belirlenecek.

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