Taşkent'te "Özbekistan, Azerbaycan ve Avrupa" Konferansı — Ortak Kalkınma Vurgusu

Yayın Tarihi: 18.08.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 18:40
Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen uluslararası konferans, bölgesel ve Avrupa işbirliğinin güçlendirilmesine odaklandı. Etkinlik, Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Stratejik ve Bölgelerarası Araştırmalar Enstitüsü, Stratejik Reformlar Ajansı ve Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi tarafından tertiplendi. Konferansa Özbekistan, Azerbaycan ve Avrupa Birliği ülkeleri ile uluslararası kuruluşlardan çok sayıda yetkili, uzman ve bilim insanı katıldı.

Açılış ve Cumhurbaşkanı mesajı

Açılışta, Özbekistan Cumhurbaşkanının dış politikadan sorumlu danışmanı Abdülaziz Kamilov, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in katılımcılara gönderdiği mesajı okudu. Mirziyoyev mesajında, Orta Asya ve Güney Kafkasya arasındaki ilişkiler ile bu iki bölgenin Avrupa ile işbirliği imkanlarının konferansın ana gündem maddesi olmasının önemine işaret etti.

Azerbaycan ile ilişkiler ve bölgesel rol

Mirziyoyev, son yıllarda Azerbaycan ile karşılıklı güven ve desteğe dayalı ilişkilerin çok aktif geliştiğini, iki ülke arasında Müttefik İlişkileri Anlaşması'nın imzalandığını ve Yüksek Devletlerarası Konsey'in faaliyete geçtiğini hatırlattı. Cumhurbaşkanı, "Azerbaycan'ın Orta Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan stratejik bir köprü rolünü üstlendiğini" vurguladı.

Avrupa ile yeni dönem ve AB işbirliği

Mirziyoyev, Avrupa ile ilişkilerin tamamen yeni bir döneme girdiğini belirterek, ülkede gerçekleştirilen Orta Asya-Avrupa Birliği (AB) zirvesi'ne atıfta bulundu. Cumhurbaşkanı, gelecek aylarda AB ile Gelişmiş Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması'nın imzalanacağını açıkladı.

Mirziyoyev ayrıca, ulaşım, lojistik ve enerji koridorları'nın geliştirilmesine yönelik çalışmaların AB ve diğer ülkelerle işbirliği içinde sürdürüleceğini, bu çabaların Orta Asya'nın Batı ile Doğu arasında yeniden bir transit merkezi rolünü tesis edeceğini ifade etti.

Ekonomik reformlar ve bölgesel katkı

Ülkesinde ekonomik reformları kararlılıkla sürdürdüklerini ve bu alanda önemli sonuçlar elde ettiklerini belirten Mirziyoyev, "Özbekistan ve Orta Asya bölgesi, bu zorlu dönemlerde uluslararası topluma paha biçilemez değerler sunuyor: İstikrar, güven ve kalkınma." sözleriyle bölgenin rolünü özetledi.

Konferans, Orta Asya, Güney Kafkasya ve Avrupa arasındaki çok yönlü diyalog ve ortak projelerin önünü açacak işbirliği fırsatlarını gündeme taşıdı.

