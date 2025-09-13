Taşkent'te Türk İş İnsanları 30 Ağustos ve Özbekistan Bağımsızlık Günü'nü Kutladı

UTİD, Taşkent'te düzenlediği etkinlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 1 Eylül Özbekistan Bağımsızlık Günü'nü kutladı; iki ülkenin temsilcileri bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 19:17
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 19:21
Taşkent'te UTİD'in Bayram Kutlaması

Özbekistan'da faaliyet gösteren Özbekistan-Türkiye İşadamları Derneği (UTİD), başkent Taşkent'te düzenlediği etkinlikle 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü ile 1 Eylül Özbekistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Etkinlik Detayları

Taşkent'teki bir otelde düzenlenen törene ülkede faaliyet gösteren Türk iş insanları, çok sayıda Özbek yetkili ve iş insanı katıldı. Etkinlikte ayrıca Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş ile Azerbaycan'ın Taşkent Büyükelçisi Hüseyin Guliyev de hazır bulundu.

UTİD Başkanı'nın Mesajı

UTİD Başkanı Davut Azmi Erbaş, konuşmasında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı ve Özbekistan'ın bağımsızlığının 34. yılı anısına düzenlenen etkinlikte iki kardeş ülkenin iş insanlarının bir araya gelmesinin memnuniyet verici olduğunu vurguladı. Erbaş, iki ülkenin aynı tarih, kültür ve gönül dünyasından beslendiğini belirterek, "Biz, bir araya geldiğimizde sadece dost değil adeta bir aile oluyoruz. Bugün bu etkinlikte hissettiğimiz sıcaklık geleceğe olan inancımızı güçlendiriyor. Biliyoruz ki omuz omuza verdikçe, birbirimize destek oldukça hem Özbekistan hem Türkiye daha güçlü olacaktır." dedi.

Kapanış ve İkramlar

Erbaş, bu bayramları kendilerine armağan eden atalarına şükranlarını sunarak davetlilerin Bağımsızlık ve Zafer Bayramı'nı kutladı. Program kapsamında misafirlere Özbek ve Türk mutfağından ikramlar sunuldu.

