Tatar: Egemenliğimizi Tanımadan Resmi Müzakerelere Başlamayız

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan egemenlik ve müzakere vurgusu

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Kuzey Kıbrıs'ta mülk edinenlere yönelik yürüttüğü süreci eleştirerek, resmî müzakerelere ilişkin net bir uyarıda bulundu.

"Egemenliğimizi tanımadan resmi müzakerelere başlamayız." sözleriyle Tatar, Kıbrıs Türk tarafının egemenlik kabul edilmeden masaya oturmayacağını açıkça dile getirdi.

Tatar, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ndeki ofisinde kabul ettiği Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüşmesinde, Türkiye'nin desteği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cevdet Yılmaz'a Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür etti.

Kıbrıs Türk toplumunun ambargo ve izolasyon altında olduğunu belirten Tatar, bu durumun çeşitli sektörlerde zorluklar yarattığını ve Türkiye'nin desteğiyle bu engelleri aşmaya çalıştıklarını ifade etti.

Tatar, KKTC'yi bilişim adası haline getirme hedeflerine dikkat çekerek, Kıbrıs Türk gençliğinin spordaki başarılarını bilişimde de göstereceğine inandığını söyledi.

Ülkede uzun süredir sağlanan siyasi istikrarın KKTC'nin gelişmesine olumlu katkı sunduğuna işaret eden Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve hükümet ortaklarını tebrik etti.

Tatar, Kıbrıs sorununa ilişkin görüşmelerde ortaya konulan 'direk ticaret, direk temas, direk uçuş' şartlarının önündeki engellerin aşılmadığını belirterek, Rum tarafının KKTC'nin egemenliğini kabul etmek istemediğini kaydetti. Bu nedenle resmi müzakere sürecine geçilemediğini söyledi.

Öte yandan Tatar, temastan kaçınan taraf olmayacaklarını belirterek, iki tarafın yararına olacak konularda işbirliğine hazır olduklarını vurguladı.