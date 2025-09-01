DOLAR
Tatar Lefkoşa'da Barbarlık Müzesi'ni Ziyaret Etti — Kumsal Katliamı Anması

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ile Lefkoşa Barbarlık Müzesi'ni ziyaret ederek Kumsal Katliamı kurbanlarını andı ve müzenin restorasyonuna vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 18:05
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 18:05
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa'da Barbarlık Müzesi'ni Ziyaret Etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa'daki Barbarlık Müzesi'ni ziyaret etti. Ziyarette Tatar'a, Kumsal Katliamı'nda ailesi katledilen Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan eşlik etti.

Anma ve Restorasyon

Tatar, Barbarlık Müzesi'nin teknolojik donanımı ve altyapısı ile kısa süre önce restore edildiğine işaret etti. Ziyarette, KKTC tarihine "Kanlı Noel" olarak geçen 24 Aralık 1963 gecesinde yaşananlar anıldı.

Kumsal Katliamı'nın Kurbanları

Tatar, Kumsal Katliamı'nda şehit edilen Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi Mürüvvet ile çocukları Murat, Kutsi ve Hakan'ın acısının asla unutulmayacağını vurguladı ve yaşamını yitiren Nihat İlhan'ı rahmetle andı.

Olayda, Rum terör örgütü EOKA'nın saldırıları sırasında, Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ve çocuklarının banyo küvetinde öldürülmüş halde bulunmuş olduğu; bu olayın tarihe "Kumsal Katliamı" veya "Banyo Katliamı" olarak geçtiği hatırlatıldı.

