Tavşanlı'da otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 2 yaralı

Hanımçeşme Mahallesi, Adliye Işıklı Kavşağı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde kontrolden çıkarak orta refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Hanımçeşme Mahallesi çevreyolu üzerindeki Adliye Işıklı Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kütahya’dan Tavşanlı yönüne seyreden A.K. (45) yönetimindeki 07 ARZ 144 plakalı otomobil, kavşağa yaklaştığı sırada kontrolden çıkarak orta refüjdeki ağaca çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada sürücü A.K. ile yanındaki B.D. yaralandı.

Araçta sıkıştığı yerden ekiplerce çıkarılan B.D. ile sürücü, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı, parktaki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

KAZA ANI CEP TELEFONUNA YANSIDI.