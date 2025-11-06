Tavşanlı'da Trafik Kazası: 76 Yaşındaki Yaya Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Tavşanlı çevreyolunda meydana gelen kazada, 76 yaşındaki Hasan Öztürk otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 00:45
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 00:45
Olayın Ayrıntıları

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, çevreyolunda meydana gelen trafik kazasında 76 yaşındaki yaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, sürücü B.A. idaresindeki 16 BIR 103 plakalı otomobil, Moymul Mahallesi istikametine seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Öztürk (76)'e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı adama ilk müdahale, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapıldı. Ağır yaralanan Öztürk, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Öztürk hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

