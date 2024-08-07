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Tayland Anayasa Mahkemesi, İleri Hareket Partisini Kapatma Kararı Aldı

Tayland, muhalefet partisi İleri Hareket'in kapatıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 13:38
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 13:38
Tayland Anayasa Mahkemesi, İleri Hareket Partisini Kapatma Kararı Aldı

Tayland Anayasa Mahkemesi'nden İleri Hareket Partisi'ne Yasa Dışı Karar

Tayland'da Anayasa Mahkemesi, Lese Majeste olarak bilinen Ceza Kanunu'nun 112. maddesinin değiştirilmesine yönelik kampanya yürüttüğü gerekçesiyle muhalefetteki İleri Hareket Partisinin (MFP) kapatılmasına karar verdi.

Karar Neden Alındı?

Mahkeme, 14 Mayıs 2023'te yapılan seçimlerde birinci çıkan MFP'nin eski lideri Pita Limjaroenrat'ın seçim kampanyasında yaptığı "Lese Majeste" değişikliğiyle ilgili açıklamalarının, anayasal monarşiyi devirmeye teşebbüs olarak değerlendirildiğini belirtti.

Bu karar doğrultusunda, Lese Majestenin değiştirilmesi gerektiğini savunan her türlü konuşma, yazı veya açıklama Ocak ayında yasaklandı.

Lese Majeste Kanunu Nedir?

Ceza Kanunu'nun 112. maddesi, monarşiyi eleştirenlere ağır hapis cezaları verilmesini öngörmektedir. Bu kapsamda, Kral'a yönelik tüm eleştiriler ciddi hukuki sonuçlar doğurabilmektedir.

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