Tayland Başbakanı Paetongtarn Şinavatra Azledildi — Wechayachai Tüm Görevleri Üstlendi

Tayland'ta Başbakan Paetongtarn Şinavatra azledildi, Wechayachai görevleri devraldı

Paetongtarn Şinavatra'nın, Kamboçya Senato Başkanı ve eski Başbakan Hun Sen ile yaptığı telefon görüşmesinin etik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle azledilmesinin ardından, Başbakan Yardımcısı Phumtham Wechayachai resmi olarak tüm başbakanlık görevlerini üstlendi.

Bangkok Post'un aktardığına göre, Şinavatra'nın azledilmesinin ardından özel bir kabine toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 1 Temmuz'da görevden uzaklaştırılmasından bu yana boşluğu dolduran Wechayachai'nin resmen tüm başbakanlık yetkilerini devralmasına karar verildi.

Temsilciler Meclisi üyelerinin gelecek hafta yeni bir başbakan seçmek üzere toplanması bekleniyor. Wechayachai liderliğindeki kabine, yeni başbakan onaylanana kadar görevde kalacak. Bu süre zarfında görev yapan "geçici kabine", normal kabineye eşdeğer yetkilere sahip olmakla birlikte bir sonraki hükümeti bağlayabilecek esaslı kararlar dışında rutin işleyişi sürdürecek.

Sızdırılan telefon görüşmesi

Basına sızdırılan 17 dakikalık telefon görüşmesinde Şinavatra'nın Hun Sen'e "Amca" diye hitap ettiği ve bir Taylandlı askeri komutanı görevden alacağı yönünde ifadeler kullandığı duyuldu. Görüşmenin içeriği üzerindeki tartışmalar koalisyon hükümetinde şok dalgası yarattı.

Koalisyonun ikinci büyük ortağı Bhumjaithai Partisi, telefon görüşmesinin "ülkenin ve Tayland ordusunun egemenliğine ve esenliğine zarar verdiğini" belirterek koalisyondan çekildi; Şinavatra liderliğindeki koalisyon hükümeti çöküşün eşiğine geldi.

Artan istifa çağrıları üzerine Şinavatra özür dileyerek üslubunun bir "müzakere taktiği" olduğunu ve amacının iki ülke arasında barışı sağlamak olduğunu savundu. Ancak Tayland Anayasa Mahkemesi, Hun Sen ile görüşmesi nedeniyle Şinavatra'yı 1 Temmuz'da görevden uzaklaştırmış, mahkeme dün Şinavatra'yı etik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle azletmişti.

Bu kararla Şinavatra, ülkede son 17 yılda Anayasa Mahkemesi tarafından görevden alınan beşinci başbakan oldu.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya'da 817 kilometrelik sınır hattıyla ayrılan Tayland ile Kamboçya arasında uzun süredir toprak anlaşmazlıkları devam ediyor. Sınır anlaşmasının ihlal edildiği iddiaları üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülke ordusu sorunun barışçıl yolla çözülmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Ancak yaklaşık iki ay sonra, sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda iki ülkeden toplam 32 kişi hayatını kaybetti. Olayların ardından Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai, gerilimle ilgili olarak Malezya'nın arabuluculuğunda başkent Kuala Lumpur'da bir araya geldi.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, görüşmelerin ardından tarafların "acil ve koşulsuz" ateşkesin devreye girmesi konusunda anlaştıklarını duyurdu. Tayland Dışişleri Bakanlığı, Kamboçya'yı ihtilaflı sınır hattında saldırılar düzenlemekle suçlayarak bunun ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali olduğunu öne sürerken, Kamboçya Savunma Bakanlığı bu iddiaları reddetti.