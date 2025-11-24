Tayland’da Sel ve Toprak Kayması: Songkhla Felaket Bölgesi — 18 Ölü, 12 Yaralı

Tayland’da sel ve toprak kayması: 18 ölü, 12 yaralı

Olayın özeti

Tayland’ın güneyinde haftalardır devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında 18 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı. Seller ve toprak kaymalarından yaklaşık 2 milyon kişi etkilendi.

Etkilenen bölgeler ve hasar

Güneydoğu Asya’da etkili olan muson yağışları, Tayland’ın güneyinde hayatı durma noktasına getirdi. Tayland Afet Önleme ve Yönetim Departmanı (DDPM) tarafından yapılan açıklamada, 10 eyalette 719 bin hanenin ve 1 milyon 917 binden fazla kişinin sellerden ve toprak kaymalarından etkilendiği belirtildi. Tayland Sağlık Bakanlığı ise en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin yaralandığını ve 1 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

Songkhla’da durum ve müdahale

Kara ulaşımının tamamen kesildiği birçok bölgede erzakları tükenen vatandaşlar sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulunurken, pek çok yerde elektrik ve internet kesintileri yaşandı. En büyük hasarın meydana geldiği Songkhla eyaleti felaket bölgesi ilan edildi. Su seviyesinin kritik düzeye yükseldiği mahallelerde zorunlu tahliyeler başlatıldı. Tayland Kraliyet Ordusu hava, kara ve deniz unsurlarıyla arama-kurtarma ve tahliye çalışmaları yürütüyor.

Hükümetten destek açıklaması

Tayland Başbakanı ve İçişleri Bakanı Anutin Charnvirakul, dün selin etkili olduğu güney eyaletlerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Anutin, hükümetin tüm imkanlarıyla bölge halkının yanında olduğunu belirterek, selden etkilenen tüm hanelere 9 bin baht (yaklaşık 12 bin TL) acil destek yardımı yapılacağını duyurdu.

Komşu ülke Vietnam’da kayıplar artıyor

Son dönemdeki yağışlardan fazlasıyla etkilenen bir diğer ülke Vietnam’da ise sel ve toprak kaymaları nedeniyle yaşanan can kayıplarının 91’e yükseldiği bildirildi. Resmi raporlara göre hayatını kaybedenlerden 63 kişinin boğularak yaşamını yitirdiği, sel sularına kapılan 11 kişinin ise halen kayıp olduğu belirtildi. Vietnam’da bu yıl meydana gelen sel felaketlerinin yol açtığı maddi hasarın 500 milyon doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

TAYLAND’DA SEL VE TOPRAK KAYMASI: 18 ÖLÜ, 12 YARALI