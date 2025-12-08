Tayland'dan Kamboçya'ya Hava Saldırısı: Sınır Çatışmasında 1 Asker Öldü

Çatışma ve hava operasyonu

Tayland Ordusu, sınır hattında yaşanan çatışmalarda 1 Tayland askerinin hayatını kaybettiğini ve 8 askerin yaralandığını açıkladı. Resmi açıklamada, sabah saatlerinde Kamboçyalı birliklerin Tayland mevzilerine yeniden ve rastgele ateş açtığı belirtildi. Açıklamada ayrıca sınır hattındaki sivillerin tahliyesi için çalışmaların başlatıldığı ve Tayland hava birliklerinin F-16 savaş uçaklarıyla Kamboçya'ya ait askeri hedeflere karşı operasyon düzenlediği kaydedildi.

Başbakan Anutin'den tam yetki

Resmi üniformasıyla basın karşısına çıkan Tayland Başbakanı ve İçişleri Bakanı Anutin Charnvirakul, orduya tam yetki verdiğini bildirdi. Anutin, çatışmaları başlatan tarafın Kamboçya askerleri olduğunu vurguladı ve Tayland ordusunun angajman kuralları çerçevesinde, sivil yerleşim alanlarından kaçınarak gereken karşılığı verdiğini ifade etti. Başbakan, “Tayland Kraliyet Ordusu’na, ülke egemenliğini korumak ve sınır bölgelerinde yaşayan halkımızın güvenliğini korumak için gerekli tüm tedbirleri almaları talimatını verdim” dedi.

Hun Sen'in müdahalesi

Kamboçya’nın eski Başbakanı ve Senato Başkanı Hun Sen sabah düzenlenen savunma toplantısında ön cephedeki birliklere soğukkanlı olmaları talimatını verdi. Hun Sen, Tayland cephesinin Kamboçyalı askerlere saldırmak için fırsat kolladığını öne sürdü ve Kamboçya birliklerinin karşılık verme konusundaki kırmızı çizgisinin net olduğunu belirtti. Ayrıca sınır bölgelerindeki sivillerin tehlikeli alanlardan güvenli bölgelere tahliyesi için ilgili kurumlara talimat verdiğini, ulusal savunma sürecini yakından takip etmek amacıyla diğer programlarını iptal ettiğini ve Başbakan Hun Manet ile süreci birlikte yönettiğini açıkladı.

Sivil güvenlik ve eğitimde aksamalar

Her iki ülkenin sınır bölgelerinde yaşayan vatandaşlara sığınaklara gitme çağrısı yapıldı. Tayland'ın Buriram, Surin, Si Sa Ket ve Ubon Ratchathani eyaletlerinde megafonlarla vatandaşlar uyarıldı. Kamboçya tarafında ise sabah saatlerinde başlayan hava saldırısı sonrası panik yaşandı; Kamboçya Eğitim Bakanlığı, sınır hattındaki 4 eyalette 377 okul ve yaklaşık 78 bin öğrencinin eğitimine ara verildiğini duyurdu.

Sınır geriliminin arka planı

Tayland ile Kamboçya birlikleri, 20. yüzyılın başında çizilen yaklaşık 817 kilometrelik kara sınırında süregelen egemenlik tartışmaları nedeniyle aylardır sık sık karşı karşıya geliyor. İki ülke arasındaki gerilim son olarak Temmuz ayında tırmanmış; 5 gün süren çatışmalarda karşılıklı saldırılarda en az 48 kişi hayatını kaybetmiş ve olaylardan 300 binden fazla sivil etkilenmişti. Çatışmaların ardından her iki ülke lideri, Malezya’da düzenlenen ASEAN Zirvesi kapsamında bir araya gelerek, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve ABD Başkanı Donald Trump’ın katılımıyla bir ateşkes anlaşması imzalamıştı. Ancak ateşkes sonrası sınır hattında Tayland askerlerinin mayınlara basması ve Bangkok yönetiminin bu mayınlardan Kamboçya’yı sorumlu tutması üzerine Tayland, geçtiğimiz ay ateşkesin uygulanmasını askıya aldığını duyurmuştu.

