Tayland-Kamboçya Sınırında Çatışma: Can Kaybı 14, 500 Bin Tahliye

Tartışmalı sınır hattında yeniden alevlenen çatışmalarda can kaybı artarken, bölgedeki güvenlik endişeleri milyonları etkileme potansiyeli taşıyor. Tarafların karşılıklı suçlamaları ve hava operasyonlarının sürdüğü çatışmada sivillerin tahliyesi hızla büyüdü.

Can kaybı ve tahliyeler

Kamboçya Savunma Bakanlığı, pazartesi gününden bu yana devam eden çatışmalarda 9 sivilin hayatını kaybettiğini ve 20 kişinin yaralandığını açıkladı. Tayland cephesinde ise çatışmalarda 5 asker yaşamını yitirdi, 68 asker yaralandı. Güvenlik gerekçesiyle sınır bölgelerinden tahliye edilen sivillerin sayısının 500 bin'i aştığı bildirildi.

Bangkok: "Sivil yerleşimler hedef alınıyor"

Tayland hükümeti, Kamboçya güçlerinin sivil alanları hedef aldığını iddia etti. Açıklamada, Kamboçyalı askerlerin BM-21 tipi çok namlulu roketatar araçlarıyla evlere, okullara ve yerleşim bölgelerine rastgele ateş açtığı savunuldu. Hükümet bu saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Tayland ordusu ise halkın güvenliğini sağlamak ve ülke egemenliğini korumak amacıyla tüm imkanları devreye sokacağını duyurdu. Sınır bölgesinde görülen ve Kamboçya hedeflerini bombaladığı bildirilen F-16 tipi savaş uçaklarının operasyonları çatışmaların üçüncü gününde de sürdü.

Hükümet ve ordu açıklamaları

Tayland Savunma Bakanlığı Sözcüsü Surasant Kongsiri, düzenlediği basın toplantısında ordunun insancıl hukuk çerçevesinde hareket ettiğini belirtti. Kongsiri, Tayland’ın saldırı başlatmayacağını ancak meşru müdafaa için hazır olduğunu ve sivillerin güvenliğinin en yüksek öncelik olduğunu vurguladı.

Tayland yönetiminin tutumu: "Ateşkes yok"

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, sosyal medya paylaşımında "Tayland’ın tutumu aynıdır. Ateşkes yok" ifadelerini kullandı. Charnvirakul daha önce Kamboçya ile diyalog yollarının kapandığını ve Tayland Kraliyet Ordusu’na ülke egemenliğini koruması amacıyla "tam yetki" verdiğini belirtmişti.

Kamboçya’dan tutuklu askerlerin serbest bırakılması çağrısı

Kamboçya hükümeti, Tayland tarafından tutulan 18 Kamboçyalı askerin serbest bırakılmasını talep etti. Phnom Penh yönetimi, bu askerlerin 134 gündür Tayland askeri gözetimi altında tutulduğunu bildirerek, derhal iade edilerek ailelerine teslim edilmesini istedi ve esir askerlerin iadesi için tüm diplomatik ve hukuki yollara başvuracaklarını duyurdu.

Uluslararası temaslar ve tepkiler

Çatışmaların tırmanmasıyla diplomatik temaslar hız kazandı. ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada Tayland ve Kamboçya liderleriyle telefon görüşmesi gerçekleştireceğini belirterek, "Bir telefonla bu çatışmayı durdurabilirim. Tayland ve Kamboçya arasındaki çatışmayı bir telefon görüşmesiyle durdurabilecek başka kim var?" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise taraflara derhal çatışmaları durdurmaları çağrısında bulunarak, 26 Ekim'de imzalanan ateşkes maddelerine bağlı kalınması gerektiğini vurguladı.

Spor organizasyonlarına etkisi

Gerilim, Tayland’da düzenlenen uluslararası spor etkinliklerini de etkiledi. Kamboçya Ulusal Olimpiyat Komitesi (NOCC), Bangkok’ta başlayan Güneydoğu Asya Oyunları’ndan tüm sporcu ve yöneticilerden oluşan heyetin güvenlik gerekçesiyle çekildiğini açıkladı. Yetkililer kararın aile talepleri ve artan güvenlik endişeleri nedeniyle alındığını belirtti.

Arka plan: Uzayan sınır gerilimi

Tayland ile Kamboçya birlikleri, 20. yüzyılın başında çizilen yaklaşık 817 kilometrelik kara sınırında egemenlik tartışmaları nedeniyle sık sık karşı karşıya geliyor. İki ülke arasında temmuz ayında tırmanan gerilim 5 gün süren şiddetli çatışmalara dönüşmüş, karşılıklı saldırılarda iki taraftan toplam en az 48 kişi hayatını kaybetmiş ve olaylardan 300 binden fazla sivil etkilenmişti.

Temmuzdaki çatışmaların ardından iki ülkenin başbakanları Malezya’da düzenlenen ASEAN Zirvesi kapsamında bir araya gelmiş; Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve ABD Başkanı Donald Trump’ın da katılımıyla ateşkes anlaşması imzalanmıştı. Ancak ateşkes sonrasında sınır hattında görev yapan Tayland askerlerinin birkaç kez kara mayınlarına basması ve Bangkok yönetiminin mayınlardan Kamboçya’yı sorumlu tutması üzerine Tayland geçtiğimiz ay ateşkesi uygulamayı askıya aldığını duyurmuştu.

