Tayland Polisi, Kaçırılan Çinli Aktörü Myanmar'da Buldu

Tayland Polisi, Kaçırılan Çinli Aktörü Kurtardı

Tayland polisi, iş vaadiyle geldiği ülkeden kaçırılarak Myanmar'da çevrim içi dolandırıcılık ağına dahil edilen Çinli aktörün bulunduğunu açıkladı.

Global Times'ın haberine göre, Wang Xing adlı aktörün Tayland-Myanmar sınırında kaybolmasının ardından ailesi, Çin'in Bangkok Büyükelçiliği'nden yardım talebinde bulundu.

Tayland polisi, Wang'ın sınırın Myanmar tarafında bulunduğunu ve sorgulanmak üzere Tayland'a getirildiğini duyurdu. Polis müfettişi Thatchai Pitaneelaboot, Wang'ın Taylandlı bir eğlence şirketi tarafından iş bulma vaadiyle kandırıldığını ve Myanmar'a götürülerek burada telefon dolandırıcılığı faaliyetlerinde çalıştırıldığını belirtti.

Thatchai, basına yaptığı açıklamada, Wang'ın telefonundaki sohbet kayıtlarının ilk incelemesinin hikayesini doğruladığını ifade etti. Bu bölge, Güneydoğu Asya'da yüz binlerce kişiyi sahte yatırım teklifleri ve yasadışı kumar planları gibi çevrim içi dolandırıcılıklara katılmaya zorlayan suç örgütlerinin faaliyet alanı olarak biliniyor.

Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinavatra, yaptığı açıklamada, hükümetin bu olayın Tayland'ın güvenli bir turizm merkezi olarak itibarını zedeleyebilecek etkisini azaltmak için gerekli tedbirleri alacağını kaydetti.