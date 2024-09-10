Tayland ve Malezya, Sınırda Barış İçin İşbirliğine Gidiyor

Tayland ve Malezya'dan Yeni İşbirliği Adımları

Tayland, Malezya ile sınır bölgelerinde barışın tesis edilmesi için önemli çalışmalara imza atmayı hedefliyor. Tayland Başbakanı Paetongtarn Şinavatra, iki ülkenin gelişimi için sinerji oluşturacaklarını dile getirdi.

Başbakanların Görüşmesi

Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Paetongtarn, her iki ülkenin işbirliğinin daha da derinleşeceğini vurguladı. Söz konusu görüşme, geçmişteki Tayland Başbakanı Srettha Thavisin ile belirlenen politikaların sürekliliğini sağlamaya yönelik bir adım olarak dikkat çekiyor.

Ekonomik ve Turizm Alanında İşbirliği

Bu işbirliği çerçevesinde özellikle turizm, yatırım ve ekonomi alanlarında güçlendirilmiş bir işbirliği sağlanacağı bilgisini veren Paetongtarn, aynı zamanda "Altı Ülke, Tek Varış Noktası" isimli pilot programın uygulanacağını duyurdu.

Barışın Sağlanması İçin Birlikte Çalışacaklar

Paetongtarn, her iki ülkenin sınır bölgelerinde barışın sağlanması için ortak çaba harcayacakları sözünü verdi. Bu durum, bölgede daha istikrarlı bir gelecek adına umut verici bir gelişme olarak ön plana çıkıyor.