Tayvan Çevresinde 21 Çin Hava Aracı ve 7 Savaş Gemisi Tespit Edildi

Olayın Detayları

Tayvan Savunma Bakanlığı'nın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, dün akşamdan bugün sabah saatlerine dek ada çevresinde 21 askeri hava aracı uçuşu gözlendi.

Açıklamada, hava araçlarından 17'sinin, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını ayırdığı kabul edilen orta çizgiyi geçtiği ve Tayvan'ın Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ) ilan ettiği sahanın güneybatısında uçtuğu belirtildi.

Ada çevresinde ayrıca Çin donanmasına ait 7 savaş gemisinin tespit edildiği aktarıldı. Tayvan ordusunun durumu izlediği ve yanıt verdiği kaydedildi.

Bağlam

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, adanın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanabileceğini vurguluyor.