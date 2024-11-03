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Tayvan Çevresinde Çin Askeri Hava Araçları Tespit Edildi

Tayvan çevresinde Çin'e ait 37 askeri hava aracı görüldü, askeri gerilim artıyor.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 18:44
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 18:44
Tayvan Çevresinde Çin Askeri Hava Araçları Tespit Edildi

Tayvan: Çevresindeki Askeri Faaliyetler Artıyor

Tayvan Adası'nın çevresinde, Çin'e ait toplamda 37 askeri hava aracının tespit edildiği bildirildi. Bu durum, bölgedeki askeri gerilimin yeniden alevlendiğine işaret ediyor.

Tayvan Savunma Bakanlığı'nın Açıklamaları

Tayvan Savunma Bakanlığı, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, sabah saat 09.00 itibarıyla askeri hava araçlarının Ada çevresinde keşfedildiğini duyurdu. Tespit edilen 37 hava aracından 35'inin, Tayvan Boğazı'ndaki orta çizgiyi aştığı ve Tayvan'ın Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ) olarak ilan ettiği sahalarda uçtuğu belirtildi.

Hava Araçlarının Özellikleri

Açıklamada, aralarında J-16 savaş jetleri, H-6 bombardıman uçakları ve KJ-500 erken uyarı uçakları bulunan hava araçlarının, Batı Pasifik yönüne uzun mesafe uçuşlar gerçekleştirdiği kaydedildi. Tayvan Silahlı Kuvvetleri'nin durumu sürekli izlediği ve gerektiği takdirde uygun yanıtları verdiği aktarıldı.

Çin'in İddiaları ve Bölgedeki Gerilim

Çin, tarihi olarak kendi topraklarının bir parçası olarak gördüğü Tayvan'ı, 1949'dan beri fiili bağımsızlıkla yönetiyor. Ancak, iki taraf arasındaki iç savaş sonucunda ortaya çıkan bu ayrılık ve egemenlik ihtilafı, yıllardır sürmektedir. Çin'in merkezi yönetimi, Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artırmaya devam ederken, Ada'nın ana karaya dönmesi gerekliliğini vurgulamakta ve gerekirse güç kullanmaktan çekinmeyeceğini belirtmektedir.

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