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Tayvan'da 40. Han Kuang Askeri Tatbikatı Başladı

Tayvan, 40. Han Kuang askeri tatbikatını başlatarak savunma kabiliyetlerini artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 10:27
Tayvan'da 40. Han Kuang Askeri Tatbikatı Başladı

Tayvan'daki Han Kuang Tatbikatı

Tayvan'ın yıllık askeri tatbikatı olan Han Kuang, bu yıl 40. kez başlatıldı. Tayvan Savunma Bakanlığı, tatbikatın 26 Temmuz tarihine kadar süreceğini açıkladı.

Tatbikatın Amaçları

Açıklamalara göre, bu tatbikatın ana hedefi, Taipei kentinde bulunan kritik altyapının korunabilme yeteneğini geliştirmek ve adanın genelindeki önemli yapılarının dayanıklılığını artırmaktır.

Yapay Zeka ve Tatbikat

Tatbikatta, yapay zeka teknolojisi kullanılarak oluşturulan ve 18 farklı dilde konuşabilen haber sunucuları da yer alacak. Bu teknoloji, Tayvan'ın savunma durumunu uluslararası toplum ile paylaşarak iletişimi güçlendirmeyi amaçlıyor.

Wanan Hava Savunma Tatbikatı

Ayrıca, bu yıl 47. kez gerçekleştirilen Wanan hava savunma tatbikatının da başladığı duyuruldu. Bu bağlamda, Tayvan'ın batısında bulunan savaş uçaklarının, doğudaki Hualien Hava Üssü'ne yönlendirileceği bildirildi.

Askeri İşbirliği Üzerine Açıklama

Taipei Times gazetesine verdiği demeçte, Savunma Bakanlığı yetkilisi, "Olası bir Çin ablukası durumunda, Tayvan'ın dış dünya ile bağlantılarının açık kalmasını sağlamak için ordu ve halk arasında ikmal işbirliğinin ölçüleceği tatbikat, adanın büyük limanlarından birinde gerçekleştirilecektir." şeklinde konuştu.

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