TBB Başkanı Sağkan, Adana'da 2025-2026 Staj Eğitim Programı Açılışına Katıldı

TBB Başkanı Erinç Sağkan, Adana Barosu'nun 2025-2026 Staj Eğitim Programı açılışında yönetmelik uyarısı yaptı; Prof. Dr. Uğur Batı liderlik sunumu gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 15:39
TBB Başkanı Erinç Sağkan Adana'da Staj Eğitim Programı Açılışında

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Adana Barosu 2025-2026 Staj Eğitim Programı açılış törenine katıldı. Tören, Adana Adliyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sağkan'ın Mesajı

Sağkan, staj eğitiminin önemine değinerek staj yönetmeliğinin değiştiğini belirtti ve katılımcılara şu uyarılarda bulundu:

"Yönetmeliği stajınızın başında okuyun. Orası sizin haklarınızı ve sorumluluklarınızı düzenleyen bir yönetmeliktir. Örnek veriyorum orada bir stajyer avukatın, yanında staj yaptığı avukatla emniyette, karakolda ifadelere katılabilmelerine düzenleme getirdik. Bu mesleğe başlarken ne ile karşılaşabileceğimizin bize çok iyi anlatılması gereklidir. Ben 25 yıl önceye dönsem bana nasıl bir mesleğe adım attığımın çok net ve etkin bir şekilde anlatılmasını isterdim. Çünkü aldığımız bazı kararların sebebiyet verdiği sonuçlar, bazen size hayatınız boyunca unutamayacağınız ve sizi vicdanen rahatsız edebilecek noktalara varabiliyor."

Program ve Katılımcılar

Adana Baro Başkanı Volkan Böke ise yoğun bir staj eğitim programı olacağını ifade etti. Açılış konuşmalarının ardından yazar ve akademisyen Prof. Dr. Uğur Batı, "Davranış Bilimleri ve Karar Bilimi Perspektifiyle Liderlik" konulu sunum yaptı.

Programa, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan ile stajyer avukatlar katıldı.

Adana Adliyesi Konferans Salonu'nda "Adana Barosu 2025-2026 Staj Eğitim Programı" açılış töreni gerçekleştirildi.

