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TBD Başkanı Rahmi Aktepe, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında

TBD Başkanı Rahmi Aktepe, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 09:15
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 09:18
TBD Başkanı Rahmi Aktepe, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında

TBD Başkanı Rahmi Aktepe, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katılır

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Rahmi Aktepe, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldığını duyurdu. Bu etkinlik, yıl içinde çekilen en etkileyici fotoğrafları oylayarak belirlemek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Aktepe, oylamaya katılmanın ve takdir edilen fotoğrafları değerlendirmeye almanın önemine değinerek, bu tür etkinliklerin toplumsal olaylara ve başarıların görünür kılınmasına katkıda bulunduğunu vurguladı.

Oylama sürecinin, fotoğraf sanatını desteklediğini ve bu sanat dalının yaygınlaşmasına yardımcı olduğunu ifade eden Aktepe, tüm sanatçılara başarılar diledi.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Rahmi Aktepe, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga...

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Rahmi Aktepe, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Rahmi Aktepe, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga...

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Rahmi Aktepe, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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