TBMM 19-20. Dönem DSP Milletvekili Erdal Kesebir hayatını kaybetti

Eski Edirne Milletvekili Erdal Kesebir hayatını kaybetti

TBMM 19 ve 20. Dönem DSP'li Kesebir'e Edirne'den taziye

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 19 ve 20. Dönem Demokratik Sol Parti (DSP) Edirne Milletvekili Erdal Kesebir vefat etti. Haber, Edirne'de ve siyasi camiada büyük üzüntüye neden oldu.

Çok sayıda siyasetçi, sivil toplum kuruluşu ve vatandaş taziye mesajları yayımladı. Cenaze törenine ilişkin detayların aile tarafından daha sonra paylaşılacağı öğrenildi.

Erdal Kesebir, TBMM'de 19 ve 20. Dönem Demokratik Sol Parti (DSP) Edirne Milletvekili olarak görev yaptığı dönemde kentin tarım, ekonomi, altyapı ve sosyal sorunlarını Meclis gündemine taşıdı.

Siyasi yaşamı boyunca uzlaşıcı tavrı, devlet tecrübesi ve Edirne'ye olan bağlılığıyla bilinen Kesebir, mütevazı kişiliğiyle de kamuoyunun takdirini kazandı. Parti ayrımı gözetmeden Edirne'nin menfaatlerini önceleyen yaklaşımı, kent siyasetinde iz bırakan özellikleri arasında yer aldı.

