TBMM 2025 Yılı Bütçesini Görüşüyor

TBMM 2025 Yılı Bütçesi Üzerine Açıklamalar

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda 2025 yılı bütçesine dair önemli bilgileri paylaştı. Kurtulmuş, parlamentoda yapay zekanın kullanımına yönelik yürütülen çalışmaların altını çizerek, "Parlamentoda yapay zekanın kullanılmasıyla ilgili çalışma yürütüyoruz. Başta tutanak hizmetleri olmak üzere çok seri bir şekilde sonuç alabilecek yapay zeka uygulamalarından istifade edeceğiz," dedi.

Kaynakların Adil ve Sürdürülebilir Kullanımı

Kurtulmuş, tasarruf tedbirlerinin yalnızca ekonomik şartların bir gereği olmadığını, aynı zamanda kamusal kaynakların adil ve sürdürülebilir bir biçimde kullanılması anlayışının bir yansıması olduğunu belirtti. "Meclis olarak bütçeyi, milletin ortak refahına ve geleceğine katkıda bulunacak şekilde kullanmaya hassasiyet gösteriyoruz," diye ekledi.

Geçmiş Yasama Dönemi İstatistikleri

28. Yasama Dönemi'nde milletvekillerinin toplamda 2 bin 642 kanun teklifi sunduğu ve bu dönemde 76 kanunun kabul edildiği belirtildi. TBMM Genel Kurulu'nun çalışmaları da oldukça yoğun geçerek toplam 2 bin 88 saat 29 dakika sürdü ve 77 bin 306 sayfa tutanak tutuldu.

İletişim ve Diplomasi Çalışmaları

Kurtulmuş, "TBMM davet edildiği hiçbir platformda temsilsiz bırakılmamıştır," diyerek öncelikle parlamenter diplomasi faaliyetlerinin önemine değindi. Ayrıca, TBMM'de dostluk grubu bulunan ülke sayısı 147'ye ulaştı.

Enerji Verimliliği ve Yeşil Parlamento Çalışmaları

Dijital parlamento kapsamında yüzde 76 oranında kağıt tasarrufu sağlandığını belirten Kurtulmuş, TBMM'de elektrikli araçların kullanılmaya başlandığını ve bu konuda ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Ayrıca, 2025 yılı bütçesi TBMM'nin 2024 yıl sonu harcama tahminleri dikkate alınarak hazırlandığını ve bütçenin toplamda 17 milyar 817 milyon 190 bin Türk lirası olduğunu ifade etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Meclis Başkanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Meclis Başkanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.