TBMM 5 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı — KPSS ve YDS ile Seçim

TBMM, sözlü/uygulamalı sınavla 5 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Başvurular 1-15 Eylül, değerlendirme KPSS P3 (%70) ve YDS (%30) puanına göre yapılacak.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 17:52
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 17:52
TBMM 5 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı

TBMM, sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre başarı sırasına göre 5 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek.

Alınacak Pozisyonlar

Resmi duyuruya göre alınacak unvanlar: kıdemli ağ ve siber güvenlik uzmanı, kıdemli yazılım geliştirme uzmanı, kıdemli sistem uzmanı, sistem uzmanı ve yazılım geliştirme uzmanı (her unvanda birer personel).

Değerlendirme ve Sıralama

Sınav sıralaması, 2023 veya 2024 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda alınan KPSS P3 puanının %70'i ile son 5 yıl içinde İngilizce dilinde yapılan YDS veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen YDS dengi puanın %30'u toplamı esas alınarak yapılacak. En yüksek puandan başlanarak pozisyonun 10 katı aday çağrılacaktır.

KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı ilgili düzenleme gereği 70, yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı ise 0 olarak değerlendirilecektir.

Başvuru Süreci

Başvurular 1-15 Eylül tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde şahsen veya posta yoluyla yapılabilecek. Posta yoluyla yapılan başvurularda son başvuru tarihinden sonra ulaşan veya eksik belge bulunan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Şartları ve Sonuçların İlanı

Başvuruya ilişkin genel ve özel şartlar, başvuru formu ile pozisyonlar itibarıyla istenilen belgeler https://www.tbmm.gov.tr adresinden temin edilebilir.

Sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 5 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecek; sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar başarı sırasına göre asıl ve yedek listeler halinde TBMM'nin internet sitesinde ilan edilecektir.

