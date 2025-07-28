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TBMM Başkanı Kurtulmuş, AB Türkiye Delegasyon Başkanı Ossowski'yi Ağırladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ile kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 15:54
TBMM Başkanı Kurtulmuş, AB Türkiye Delegasyon Başkanı Ossowski'yi Ağırladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski'yi kabul etti. Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş ile Ossowski arasındaki görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Görüşme, iki tarafın işbirliği ve ilişkilerin güçlendirilmesi üzerine odaklanma fırsatı sundu. AB ile Türkiye arasındaki bağlantılar önemini korurken, bu tür görüşmeler, ilişkilerin daha da derinleşmesine katkıda bulunuyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Thomas Hans...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski'yi kabul etti.

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