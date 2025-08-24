DOLAR
TBMM Başkanı Kurtulmuş Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 103. Yılını Kutlayacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz'un 103. yılı dolayısıyla yarın ve 26 Ağustos'ta Afyonkarahisar'daki tören ve etkinliklere katılacak.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 12:01
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz'un 103. yılı dolayısıyla yarın ve 26 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da yapılacak programlara iştirak edecek.

Program ve ziyaretler

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Kurtulmuş, Zafer Haftası kutlamaları kapsamında Şuhut'taki Atatürk Evi'ni ziyaret edecek.

Ayrıca temsili atlı birliklerin Büyük Taarruz Karargahı'ndan İzmir'e uğurlanması töreninde yer alacak ve düzenlenecek kortej yürüyüşü'ne katılacak.

Kurtulmuş, Şuhut Şehir Stadı'nda gerçekleştirilecek kutlama programına katılarak vatandaşlara hitap edecek.

26 Ağustos törenleri

26 Ağustos'ta Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'ndaki törende de hazır bulunacak; ayrıca Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ni ziyaret edecek.

Program kapsamında Kurtulmuş, Afyonkarahisar'daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de bir araya gelecek.

