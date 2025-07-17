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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Başkanvekillerini Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Başkanvekilleri ile Meclis çalışmalarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 19:45
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 19:45
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Başkanvekillerini Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Başkanvekilleri ile Bir Araya Geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Tekin Bingöl, Pervin Buldan ve Celal Adan’ı kabul etti.

Kabulün Detayları

TBMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş’un Başkanvekilleri ile gerçekleştirdiği bu önemli görüşme, basına kapalı olarak yapıldı. Kabul esnasında, Kurtulmuş ve Başkanvekilleri, Meclis çalışmalarının mevcut durumu ve geleceği üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (ortada), TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ (sağ 2), Tekin Bingöl...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (ortada), TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ (sağ 2), Tekin Bingöl (solda), Pervin Buldan (sol 2) ve Celal Adan'ı (sağda) kabul etti.

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