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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Brezilyalı Yetkililerle Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Brezilya'da önemli temaslarda bulunarak iki ülke ilişkilerini güçlendirmeyi amaçladı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 11:52
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Brezilyalı Yetkililerle Görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Brezilya Temasları

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 10. G20 Parlamento Başkanları Zirvesi (P20) dolayısıyla Brezilya'nın başkenti Brazilya'da önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Kurtulmuş, Brezilya Federal Senatosu Başkanı Rodrigo Pacheco ve Brezilya Temsilciler Meclisi Başkanı Arthur Cesar Pereira De Lira ile bir araya geldi.

Türkiye-Brezilya İlişkileri

Kurtulmuş, Pacheco ile yaptığı görüşmede, Türkiye ve Brezilya devlet başkanları arasındaki dostluğun iki ülke ilişkilerine önemli bir katkı sağladığını belirtti. İki ülkenin, nüfus, ekonomik büyüklük ve jeostratejik konumları açısından bölgesel güçler olduğuna dikkat çekti. İki ülkenin barış sağlama konusundaki ortak çabaları da vurgulandı.

Görüşmelerde Ele Alınan Konular

Kurtulmuş, özellikle İsrail'in saldırgan tavırlarını hatırlatarak, Brezilya hükümetinin bu bağlamda güçlü bir duruş sergilediğini ifade etti. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın İsrail tarafından istenmeyen adam ilan edilmesinin, bu ülkenin halkı için bir onur kaynağı olduğunu dile getirdi.

Ticaret Hedefleri

Ayrıca, Kurtulmuş, Lira ile yaptığı görüşmede Türkiye ile Brezilya arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması hedefinin önemini vurguladı. Kuvvetli bir işbirliği ve yeni dünya düzeninin kurulması için ortak çalışmalar yapılması gerektiği belirtildi.

Davetiye ve Katılımcılar

Kurtulmuş, görüşmelerde Türkiye-Brezilya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Selami Altınok, TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, CHP Trabzon Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Sibel Suiçmez, Türkiye'nin Brezilya Büyükelçisi Halil İbrahim Akça gibi önemli isimlerin de yer aldığını ekledi. Ayrıca, Pacheco ve Lira'yı Türkiye'ye davet etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 10. G20 Parlamento Başkanları Zirvesi (P20) dolayısıyla bulunduğu...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 10. G20 Parlamento Başkanları Zirvesi (P20) dolayısıyla bulunduğu Brezilya'nın başkenti Brazilya'da, Brezilya Federal Senatosu Başkanı Rodrigo Pacheco ve ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 10. G20 Parlamento Başkanları Zirvesi (P20) dolayısıyla bulunduğu...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 10. G20 Parlamento Başkanları Zirvesi (P20) dolayısıyla bulunduğu Brezilya'nın başkenti Brazilya'da, Brezilya Federal Senatosu Başkanı Rodrigo Pacheco ve ile bir araya geldi.

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