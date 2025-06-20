TBMM Başkanı Kurtulmuş, Brüksel'de Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk ile Görüştü

Brüksel'de Önemli Görüşme

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk ile bir araya geldi. Görüşme, Belçika Temsilciler Meclisi'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Parlamento Başkanları Zirvesi kapsamında gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Destek Vurgusu

Kurtulmuş, Türkiye ve Ukrayna arasındaki tarihi bağlara dikkat çekerek, Türkiye'nin hem dış politikadaki duruşu hem de bu bağlar dolayısıyla Ukrayna'nın her zaman yanında yer aldığını vurguladı. 2014'te Kırım'ın ilhakıyla başlayan süreçte Türkiye'nin, uluslararası hukuka aykırı olan bu durumu her platformda dile getirdiğini belirtti.

Kurtulmuş, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın çözümünde Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin önemini vurgulayarak, adil ve kalıcı bir barış için çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Savaşın Sona Ermesi Gerekiyor

Kurtulmuş, savaşın artık sürdürülmemesi yönünde reel şartların olduğunu belirterek, Batı dünyasının verdiği destek ile gerçekte sağladığı destek arasında bir uçurum olduğuna dikkat çekti. 2022 yılında Dolmabahçe'de Rusya ve Ukrayna arasında barış anlaşmasının imzalanmak üzere olduğunu, ancak bazı ülkelerin bunun önüne geçtiğini ifade etti.

Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunarak adil, kalıcı ve onurlu bir barışın sağlanabileceği yönündeki inancını yineledi. Kurtulmuş, iki ülkenin doğrudan görüşmelerle meselelerini çözmesi gerektiğini ve Türkiye'nin bu süreçte ara buluculuğa hazır olduğunu ekledi.

Dost Ülkelerle İşbirliği

Kurtulmuş, bu süreçte kimin gerçekten dost olduğunun, kimin ise yeterince desteklemediğinin daha net görüldüğünü ifade ederek, Ukrayna'nın dost olarak görülen ülkelerle doğru projeler geliştirmesinin büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Stefanchuk'un Daveti

Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk ise Kurtulmuş'u yeniden TBMM Başkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliğine olan desteğinden dolayı teşekkür eden Stefanchuk, Kurtulmuş'u Kiev'e davet ederek, Ukrayna Parlamentosuna ve halkına hitap etmesini istedi. Ayrıca, kasım ayında Stockholm'de düzenlenecek Kırım Platformu Parlamenter Zirvesi'ne de davet etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk ile bir araya geldi.