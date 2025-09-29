TBMM Başkanı Kurtulmuş, Budapeşte'de Türkiye-Macaristan Parlamenterler Dostluk Maçını İzledi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Budapeşte'de dostluk maçını takip etti

Maçta başlama vuruşunu yaptı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunduğu Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, TBMM Parlamenterler Spor Kulübü ile Macaristan Ulusal Meclisi Futbol Takımı arasında oynanan dostluk maçını izledi.

Kurtulmuş, maçın başlama vuruşunu yaparken karşılaşmada Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı Laszlo Köver'in de sahada yer aldığı belirtildi. Her iki takıma da başarı dileyen Kurtulmuş, daha sonra maçı tribünden takip etti.

Yunus Emre Merkezi ziyareti

TBMM Başkanı Kurtulmuş ayrıca Budapeşte Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Abdurrahman Aliy'den merkezin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

