TBMM Başkanı Kurtulmuş, Budapeşte'de Türkiye-Macaristan Parlamenterler Dostluk Maçını İzledi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Budapeşte'de TBMM ile Macaristan Ulusal Meclisi futbol takımları arasındaki dostluk maçını başlama vuruşunu yapıp izledi; Yunus Emre Merkezi'ni ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 20:22
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 20:36
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunduğu Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, TBMM Parlamenterler Spor Kulübü ile Macaristan Ulusal Meclisi Futbol Takımı arasında oynanan dostluk maçını izledi.

Kurtulmuş, maçın başlama vuruşunu yaparken karşılaşmada Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı Laszlo Köver'in de sahada yer aldığı belirtildi. Her iki takıma da başarı dileyen Kurtulmuş, daha sonra maçı tribünden takip etti.

Yunus Emre Merkezi ziyareti

TBMM Başkanı Kurtulmuş ayrıca Budapeşte Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Abdurrahman Aliy'den merkezin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Parlamenterler Spor Kulübü ile Macaristan Ulusal Meclisi Futbol Takımı arasında oynanan dostluk maçını izledi. Kurtulmuş, resmi temasları dolayısıyla bulunduğu Macaristan'ın başkenti Budapeşte’de, Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı Laszlo Köver'in de oynadığı futbol müsabakasının başlama vuruşunu yaptı.

