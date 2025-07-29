TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cenevre’de Filistin İçin Ses Yükseltti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cenevre'de Önemli Açıklamalarda Bulundu
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cenevre'de düzenlenen Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'nda gerçekleştirdiği konuşmada, Filistin'de yaşananların yalnızca o bölge değil, tüm insanlık için bir adalet meselesi olduğunu dile getirerek, "Hepimizin, (Filistin'de) yaşanan soykırıma karşı birlikte hareket etmesi ahlaki bir yükümlülüktür." dedi.
Küresel Zorluklara Dikkat Çekti
Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen konferansın açılışında konuşarak, çok taraflılığın ve barış inşasının önemine değindi. Kurtulmuş, küresel işbirliğine bağlılık vurgusu yaparak, "Ukrayna'dan Gazze'ye kadar bir çok kriz ve derinleşen eşitsizliklerle dolu bir dönemde ilerliyoruz," sözlerini ekledi.
Adaletin Önemi
Kurtulmuş, adaletin gücün değil, herkesin doğuştan hakkı olduğuna dikkati çekti. "Herhangi bir yerdeki adaletsizlik, her yerdeki adalet için bir tehdittir" Kurtulmuş, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'nu kurduklarını belirterek, "İşgal altındaki Filistin topraklarında devam eden soykırım kampanyasına acilen son verilmesi gerekiyor" ifadesini kullandı. Bu çerçevede, iki devletli çözümün kalıcı barış için tek yol olduğu yönündeki görüşünü yineledi. Kurtulmuş, BM Genel Sekreteri'nin vurguladığı gibi, "Filistinliler için devlet olmak bir ödül değil, bir haktır" ve bu hakkın reddinin aşırılıklara zemin hazırlayacağını belirtti. Sözlerini, "Tüm parlamentoları, sesimizi daha güçlü ve etkili bir şekilde duyurmak için iki devletli çözüm vizyonunu benimsemeleri koşuluyla Grubumuza katılmaya davet ediyorum." diyerek tamamladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'nda konuşma yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'nda konuşma yaptı.
Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu
Sonuç Olarak
Kurtulmuş, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'nu kurduklarını belirterek, "İşgal altındaki Filistin topraklarında devam eden soykırım kampanyasına acilen son verilmesi gerekiyor" ifadesini kullandı. Bu çerçevede, iki devletli çözümün kalıcı barış için tek yol olduğu yönündeki görüşünü yineledi.
Kurtulmuş, BM Genel Sekreteri'nin vurguladığı gibi, "Filistinliler için devlet olmak bir ödül değil, bir haktır" ve bu hakkın reddinin aşırılıklara zemin hazırlayacağını belirtti. Sözlerini, "Tüm parlamentoları, sesimizi daha güçlü ve etkili bir şekilde duyurmak için iki devletli çözüm vizyonunu benimsemeleri koşuluyla Grubumuza katılmaya davet ediyorum." diyerek tamamladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'nda konuşma yaptı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'nda konuşma yaptı.