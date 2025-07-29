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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cenevre’de Filistin İçin Ses Yükseltti

Kurtulmuş, Cenevre'deki konferansta Filistin'deki soykırıma karşı birlikte hareket etmenin ahlaki bir yükümlülük olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 19:04
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 20:23
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cenevre’de Filistin İçin Ses Yükseltti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cenevre'de Önemli Açıklamalarda Bulundu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cenevre'de düzenlenen Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'nda gerçekleştirdiği konuşmada, Filistin'de yaşananların yalnızca o bölge değil, tüm insanlık için bir adalet meselesi olduğunu dile getirerek, "Hepimizin, (Filistin'de) yaşanan soykırıma karşı birlikte hareket etmesi ahlaki bir yükümlülüktür." dedi.

Küresel Zorluklara Dikkat Çekti

Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen konferansın açılışında konuşarak, çok taraflılığın ve barış inşasının önemine değindi. Kurtulmuş, küresel işbirliğine bağlılık vurgusu yaparak, "Ukrayna'dan Gazze'ye kadar bir çok kriz ve derinleşen eşitsizliklerle dolu bir dönemde ilerliyoruz," sözlerini ekledi.

Adaletin Önemi

Kurtulmuş, adaletin gücün değil, herkesin doğuştan hakkı olduğuna dikkati çekti. "Herhangi bir yerdeki adaletsizlik, her yerdeki adalet için bir tehdittir"

Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu

Kurtulmuş, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'nu kurduklarını belirterek, "İşgal altındaki Filistin topraklarında devam eden soykırım kampanyasına acilen son verilmesi gerekiyor" ifadesini kullandı. Bu çerçevede, iki devletli çözümün kalıcı barış için tek yol olduğu yönündeki görüşünü yineledi.

Sonuç Olarak

Kurtulmuş, BM Genel Sekreteri'nin vurguladığı gibi, "Filistinliler için devlet olmak bir ödül değil, bir haktır" ve bu hakkın reddinin aşırılıklara zemin hazırlayacağını belirtti. Sözlerini, "Tüm parlamentoları, sesimizi daha güçlü ve etkili bir şekilde duyurmak için iki devletli çözüm vizyonunu benimsemeleri koşuluyla Grubumuza katılmaya davet ediyorum." diyerek tamamladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB)...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'nda konuşma yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB)...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'nda konuşma yaptı.

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