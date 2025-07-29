TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cenevre’de Filistin İçin Ses Yükseltti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cenevre'de Önemli Açıklamalarda Bulundu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cenevre'de düzenlenen Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'nda gerçekleştirdiği konuşmada, Filistin'de yaşananların yalnızca o bölge değil, tüm insanlık için bir adalet meselesi olduğunu dile getirerek, "Hepimizin, (Filistin'de) yaşanan soykırıma karşı birlikte hareket etmesi ahlaki bir yükümlülüktür." dedi.

Küresel Zorluklara Dikkat Çekti

Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen konferansın açılışında konuşarak, çok taraflılığın ve barış inşasının önemine değindi. Kurtulmuş, küresel işbirliğine bağlılık vurgusu yaparak, "Ukrayna'dan Gazze'ye kadar bir çok kriz ve derinleşen eşitsizliklerle dolu bir dönemde ilerliyoruz," sözlerini ekledi.

Adaletin Önemi