TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cenevre'de 'Terörsüz Türkiye' Komisyonunu Duyurdu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cenevre'de düzenlenen Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı esnasında gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, TBMM'de kurulacak olan ‘Terörsüz Türkiye’ komisyonunun ilk çalışmalarına Ağustos ayının ilk haftasında başlayacaklarını belirtti.

Kurtulmuş, komisyonun nitelikli kararlar alabilmesi için beşte üç çoğunluk arayacaklarını vurgulayarak, tüm partilerin birlikte karar alacağı bir süreç yürütüleceğini ifade etti.

Cenevre'de yaşayan Filistin halkının haklı davasını desteklemenin Türkiye'nin milli sorumluluğu olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "İsrail'in Gazze'deki soykırımlarını her platformda kınadık" dedi. Uluslararası camianın duyarsızlığından üzüntü duyduğunu söyleyen Kurtulmuş, Filistin’in haklı davasına destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Kurtulmuş, Gazze’deki insani durumunu ele alırken, "Bu bir insanlık suçudur. Gazze’ye çok acil yardımlar yapılmalıdır" ifadelerini kullandı. Gelişmelerin artık İsrail’in politikasıyla değil, insanlığın durumu ile ilgili olduğuna dikkat çekti.

Konferansın sonunda TBMM Başkanı, önümüzdeki yıl Parlamentolar Arası Birlik 152. Genel Kurulu’na Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını hatırlatarak, İstanbul'un dünya parlamentoları için önemli bir buluşma yeri olacağını söyledi. Kurtulmuş, 2026 yılındaki Genel Kurul'da Türkiye’nin önemli görüştikler gerçekleştireceğini kaydetti.

Ayrıca, komisyona katılacak partilere açık çağrıda bulunan Kurtulmuş, terörün 100 yıllık yaralarına çare olmaya çalışacaklarını ifade etti. Komisyonun sadece mevcut siyasi partileri değil, sivil toplum kuruluşları ve hukuk camiasını da dikkate alarak çalışacağını vurguladı.

Kurtulmuş, "Ağustos’un ilk haftasında ilk çalışmamıza başlayacağız. Bu komisyon, toplumun tüm kesimlerinin katılımı ile Türkiye’nin en önemli sorununu çözmek için çaba gösterecek" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı dolayısıyla bulunduğu İsviçre’nin Cenevre şehrindeki Birleşmiş Milletler Ofisi’nde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı dolayısıyla bulunduğu İsviçre’nin Cenevre şehrindeki Birleşmiş Milletler Ofisi’nde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.