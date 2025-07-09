TBMM Başkanı Kurtulmuş, Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin’i Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin'i makamında kabul etti. Bu önemli ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından dikkat çekici bir adım olarak değerlendiriliyor.

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kurtulmuş'un Büyükelçi Jiang Xuebin ile gerçekleştirdiği bu buluşmanın detayları paylaşıldı. İkili görüşmede, Türkiye ve Çin arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi üzerinde duruldu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin'i kabul etti.