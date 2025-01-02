TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti Heyetini Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti'yi Ağırladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti heyetini kabul etti. Meclis'te gerçekleşen kabule DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan DEM Parti'li Ahmet Türk katıldı.

Görüşmede Öcalan ile Yapılan Görüşmeler Ele Alındı

Yaklaşık 50 dakika süren kabulün ardından Sırrı Süreyya Önder, gazetecilere yaptığı açıklamada, İmralı'da PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmelere dair Kurtulmuş'a bilgi verdiklerini belirtti. Önder, bu konuda önerilerini de dinlediklerini ifade etti.

Tüm Partilere Ziyaret Planı

Önder, görüşmelerin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile devam edeceğini de sözlerine ekleyerek, Meclis'te temsil edilen tüm partileri ziyaret edeceklerini duyurdu. Ziyaretlerin zamanlamasının randevularla belirleneceğini belirten Önder, bu ziyaretlerin tamamlanmasının ardından kapsamlı bir açıklama yapacaklarının altını çizdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti heyetini kabul etti. Meclis'te gerçekleşen kabule, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan DEM Parti'li Ahmet Türk katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti heyetini kabul etti. Meclis'te gerçekleşen kabule, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan DEM Parti'li Ahmet Türk katıldı.