TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin ve Arap Ülkeleriyle Kritik Görüşmeler Yaptı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin, BAE ve Mısır meclis başkanlarıyla görüşerek barış ve insani yardım konularını ele aldı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 17:25
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin ve Arap Ülkeleriyle Kritik Görüşmeler Yaptı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Filistin, BAE ve Mısır ile Önemli Görüşmeler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Rawhi Fattouh, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Federal Ulusal Konseyi Başkanı Saqr Ghobash ve Mısır Temsilciler Meclisi Başkanı Hanafy Ali El Gebali ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

İstanbul'daki Filistin Dostu Toplantısı

Kurtulmuş, mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde, 18 Nisan'da İstanbul'da düzenlenecek "Filistin Dostu Parlamento Başkanları Grubu Toplantısı" için davetini iletti. Bu toplantının, Filistin'deki güncel durumu ele alması açısından önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Uluslararası İşbirliği ve Barış Çağrısı

Görüşmelerde, Filistin'de akan kanın durması, Gazze'nin yeniden imarı ve iki devletli çözüm temelinde kalıcı barışın sağlanması için ulusal parlamentolar olarak çabaların ortaklaştırılması gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, ateşkesin yeniden sağlanması ve Filistinlilere insani yardımların ulaştırılması için uluslararası toplumun ortak hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

Ramazan Bayramı Mesajı

Kurtulmuş, görüşmelerde Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Fattouh, BAE Federal Ulusal Konseyi Başkanı Ghobash ve Mısır Temsilciler Meclisi Başkanı Gebali'nin yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, bu özel günlerin Filistin toprakları başta olmak üzere tüm Müslüman coğrafyalara huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu.

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