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TBMM Başkanı Kurtulmuş, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu Ağırladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu makamında kabul etti.

Yayın Tarihi: 16.06.2025 19:03
Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 19:03
TBMM Başkanı Kurtulmuş, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu Ağırladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu Ağırladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, TBMM Başkanlığının sosyal medya hesabı aracılığıyla duyuruldu.

Kurtulmuş, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ve HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir ile Meclis'teki makamında bir araya geldi. Yapılan görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve beraberinde Gaziantep...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve beraberinde Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir'i kabul etti.

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