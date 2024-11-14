TBMM Başkanı Kurtulmuş: 'İsrail’in BM Üyeliği Askıya Alınmalı'

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Önemli Açıklama

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail’in Birleşmiş Milletler (BM) üyeliğinin askıya alınması gerektiğinin altını çizdi. Kurtulmuş, bu ülkenin uluslararası platformlarda hukuka aykırı faaliyetleri nedeniyle ciddi yaptırımlara maruz kalması gerektiğini ifade etti.

Uluslararası Yaptırımların Önemi

Kurtulmuş, "İsrail’in BM üyeliğinin askıya alınması, bundan sonra her uluslararası platformda gündeme getirilmelidir. Uluslararası yaptırımların hızlandırılması için çalışmalara hız vermeliyiz,” şeklinde konuştu. Bu ifadeleriyle dünya genelinde İsrail’in eylemlerine karşı bir duruş sergilenmesi gerektiğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.