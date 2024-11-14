DOLAR
34,36 -0,04%
EURO
36,29 0,09%
ALTIN
2.818,85 0,85%
BITCOIN
3.142.286,38 -1,54%

TBMM Başkanı Kurtulmuş: 'İsrail’in BM Üyeliği Askıya Alınmalı'

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail'in BM üyeliğinin askıya alınması gerektiğini belirtti ve uluslararası yaptırımların hızlandırılmasının önemine değindi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 13:21
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 13:21
TBMM Başkanı Kurtulmuş: 'İsrail’in BM Üyeliği Askıya Alınmalı'

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Önemli Açıklama

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail’in Birleşmiş Milletler (BM) üyeliğinin askıya alınması gerektiğinin altını çizdi. Kurtulmuş, bu ülkenin uluslararası platformlarda hukuka aykırı faaliyetleri nedeniyle ciddi yaptırımlara maruz kalması gerektiğini ifade etti.

Uluslararası Yaptırımların Önemi

Kurtulmuş, "İsrail’in BM üyeliğinin askıya alınması, bundan sonra her uluslararası platformda gündeme getirilmelidir. Uluslararası yaptırımların hızlandırılması için çalışmalara hız vermeliyiz,” şeklinde konuştu. Bu ifadeleriyle dünya genelinde İsrail’in eylemlerine karşı bir duruş sergilenmesi gerektiğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!
2
9 Yaşındaki Galatasaray Taraftarı Yiğit Kurt, Bodrum'da Defnedildi
3
Kırklareli'nde Su Alan Balıkçı Teknesindeki 5 Kişi Kurtarıldı
4
Tekirdağ'da Kayıp Kemal Gümüşsoy'un Cenazesi Bulundu
5
Sinop'ta 5. Lakerda Festivali Kapılarını Açtı
6
Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!