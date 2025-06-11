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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kazakistan'da TÜRKPA 14'üncü Genel Kurulu'nda Hitap Edecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan'da TÜRKPA 14'üncü Genel Kurulu'na katılacak. Etkinlik, 'Türk Devri: Parlamenter Diplomasinin Rolü' temasıyla düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 11.06.2025 18:21
Güncelleme Tarihi: 11.06.2025 18:21
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kazakistan'da TÜRKPA 14'üncü Genel Kurulu'nda Hitap Edecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan'da TÜRKPA 14'üncü Genel Kurulu'nda

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14'üncü Genel Kurulu'na hitap etmek üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunacak.

Bu yılki Genel Kurul, "Türk Devri: Parlamenter Diplomasinin Rolü" temasıyla Kazakistan Meclisi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Kurtulmuş'un, bu önemli toplantı kapsamında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir görüşme yapması ve ikili ilişkiler üzerine istişarelerde bulunması planlanıyor.

Kurtulmuş, ayrıca TÜRKPA Asamble Konseyi ve TÜRKPA üyesi ülkelerin meclis başkanlarıyla ortak bir basın toplantısına katılacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, programlarına başlamak üzere geldiği Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'nda, Kazakistan Meclisi Başkanvekili Albert Rau, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Kazakistan Meclisi Kazakistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nurtay Sabilyanov ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14’üncü Genel Kurulu...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14’üncü Genel Kurulu dolayısıyla resmi ziyaret gerçekleştirdiği Kazakistan’ın başkenti Astana’ya geldi. Kurtulmuş'u, Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'nda, Kazakistan Meclisi Başkanvekili Albert Rau, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Kazakistan Meclisi Kazakistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nurtay Sabilyanov ve diğer ilgililer karşıladı.

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