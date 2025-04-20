TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kazakistan Meclis Başkanı Koşanov ile Görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kazakistan Meclis Başkanı ile İstanbul’da Bir Araya Geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koşanov ile Atatürk Havalimanı’nda önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Kurtulmuş, Koşanov’u düzenlenen bir törenle karşıladı.

Görüşmeye Katılan İsimler

Törende, TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Türkiye-Kazakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Adem Yıldırım, Nurettin Alan ve Sena Nur Çelik Kanat da yer aldı.

İlişkiler Üzerine Yapılan Değerlendirme

Kurtulmuş ve Koşanov, daha sonra Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde bir araya geldi. Görüşme sırasında Kurtulmuş, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Koşanov’u İstanbul’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bu ziyaretin Türkiye ve Kazakistan arasındaki ikili ve parlamentolar arası ilişkilerine olumlu katkılar sunmasını diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koşanov’u Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen törende karşıladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koşanov’u Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen törende karşıladı.