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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kırgızistan'da Ata-Beyit Anıt Kompleksi'ni Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan’da Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'ni ziyaret ederek önemli anmalara saygıda bulundu.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 08:33
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 08:33
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kırgızistan'da Ata-Beyit Anıt Kompleksi'ni Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kırgızistan'da Önemli Bir Ziyaret Gerçekleştirdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan’a gitti. Başkent Bişkekteki programı çerçevesinde, Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksini ziyaret etti.

Büyük Kaçış Anısına Çiçek

Kurtulmuş, ziyaret sırasında Kırgızların 1916’da Rus Çarlığı’na karşı isyanını simgeleyen ve "Büyük Kaçış" anlamına gelen "Ürkün" anıtına çelenk bıraktı. Ayrıca, 1938 yılında gizlice kurşuna dizilen Cengiz Aytmatov'un babası Toleykul Aytmatov da dahil olmak üzere, 138 Kırgız aydının mezarına çiçek bıraktı ve dua etti.

Aytmatov'un Kabrine Saygı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un kabrini de ziyaret ederek, burada saygı duruşunda bulundu. Ziyaret sırasında Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Heyette Kimler Vardı?

Kurtulmuş'a, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Türkiye-Kırgızistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Yusuf Beyazıt, MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ile Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem eşlik etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kırgızistan’da, Kırgız yazar...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kırgızistan’da, Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un kabrini ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kırgızistan’da, Kırgız yazar...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kırgızistan’da, Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un kabrini ziyaret etti.

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