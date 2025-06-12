TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC Meclis Başkanı Öztürkler ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14. Genel Kurulu kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi.

Görüşmede, Kurtulmuş, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler ile birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Barış Harekatı'nın ardından Kuzey Kıbrıs'ın devlet olarak teşekkül etmeye başladığını belirten Kurtulmuş, "Bugün de bütün kurum ve kuruluşlarıyla kamil manada bir devlet olarak ortaya çıkmıştır." dedi.

Kurtulmuş, Kıbrıs'ta iki devletli çözümden başka bir yolu olmadığını vurgulayarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geldiği seviyeyi önemsediğini ancak yeterli bulmadığını ifade etti. "Devlet olarak varlığı artık ortaya çıkan, bütün kurumsal yapıları sağlam bir yapıya kavuşan Kuzey Kıbrıs, muazzam imkanlara sahip olmaktadır," dedi.

KKTC'nin uluslararası alandaki tanınırlığının artırılmasına vurgu yapan Kurtulmuş, "Bazı ülkelerin uzun süredir uyguladığı çifte standartlı tavırlar, Kuzey Kıbrıs'a zaman kaybettirmiştir. Gelecek dönemde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası tanınırlığının artırılması için mücadele etmemiz lazım," diye konuştu.

Öztürkler ise KKTC'nin 2022'de Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olduğunu hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk dünyasının kopmaz bir parçası olduğunu her platformda vurguladı. Bu kararlı duruş sayesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk dünyasında yer alıyor," dedi.

Öztürkler, Kurtulmuş'un her platformda KKTC'nin haklarını savunduğunu belirterek, "Bugün Kıbrıs Türk halkı için önemli bir gündü. Kazakistan'daki TÜRKPA Genel Kurulu'nda Kıbrıs Türk halkının duygularını ifade etme ve haklı davasını anlatma imkanı bulduk," dedi. Ayrıca, Türkiye’nin desteğiyle Kuzey Kıbrıs'ın gelişim gösterdiğini ve dünyadaki sesinin güçlendiğini ifade etti.

Öztürkler, "Ana vatanımızla birlikte bu yolculuğa devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her tarafında Türkiye Cumhuriyeti bayrağımız dalgalanacak," diyerek sözlerini sonlandırdı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14'üncü Genel Kurulu kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14'üncü Genel Kurulu kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi.