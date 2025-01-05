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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kocaeli Valiliği'ni Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kocaeli Valiliğini ziyaret ederek Vali Aktaş ile görüşmede bulundu.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 18:07
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 18:25
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kocaeli Valiliği'ni Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kocaeli'nde

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kocaeli Valiliği'ni ziyaret etti. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, Vali İlhami Aktaş ile makamında bir araya gelerek kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şeref Defteri'ni İmzalamayı İhmal Etmedi

Ziyaret sırasında Şeref Defteri'ni imzalayan Kurtulmuş, Aktaş'a görevinde başarılar diledi.

Vali Aktaş da, ziyaretlerinden ötürü Kurtulmuş'a teşekkür ederek, Kocaeli'deki projeleri ve çalışmaları anlattı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'a, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Bosna Hersek Kocaeli Fahri Konsolosu Hasan Topaloğlu da eşlik etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ı...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ı (solda) makamında ziyaret etti.

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