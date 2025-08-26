DOLAR
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kocatepe'de Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'ndaki Törende

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümünde Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'ndaki törene katıldı ve Bisiklet Turu'nu başlattı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 14:04
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 14:07
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zafer Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Büyük Taarruz'un emrinin verildiği Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda düzenlenen törene katıldı.

Tören ve çelenk bırakma

Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümü kapsamında Afyonkarahisar'da bulunan Kurtulmuş, tören alanına gelişi sonrası anıta üzerinde "TBMM Başkanı" yazılı kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelengi bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayrağı göndere çekildi ve askerler tarafından saygı atışı yapıldı.

Büyük Taarruz Bisiklet Turu'na destek

Kurtulmuş, törende Büyük Taarruz Bisiklet Turu'nda yer alacak sporcularla görüştü. Kocatepe'den İzmir'e, 9 Eylül'de düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünün kutlanacağı gün varacak olan bisikletçilere götürmeleri için Türk bayrağı teslim eden Kurtulmuş, turu resmen başlattı.

Taktik sunum ve hava gösterisi

Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yalçın Tecimer törende konuşma yaptı. Bir subay tarafından arazi tanıtımı yapıldı ve harekat harita üzerinden anlatıldı. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı akrobasi timi SOLOTÜRK, Kocatepe ve Afyonkarahisar semalarında saygı uçuşu gerçekleştirdi.

Şehitlik ziyareti

Tören sonrası Kurtulmuş, Büyükkalecik'teki Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve Kurtulmuş, şehitlikteki mezarlara karanfil bıraktı.

