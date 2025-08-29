TBMM Başkanı Kurtulmuş: Komisyon Çalışmaları 31 Aralık 2025'te Sona Erecek
TBMM Başkanı Kurtulmuş, komisyonda alınan sürelere ilişkin kararı kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, komisyonun çalışma takvimi ve olası uzatma koşulları netleştirildi.
Açıklama
"Komisyonun hemen kuruluşunda aldığımız karar, 31 Aralık 2025'te komisyon çalışmalarını sonlandırması. Eğer gerekirse ikişer ay süreyle uzatılabilir"
Bu ifade, komisyonun süresinin 31 Aralık 2025 olarak belirlendiğini ve gerektiğinde ikişer ay ilave sürelerle uzatılabileceğini vurguluyor.
Sonuç
Kararın ilanıyla komisyonun çalışma takvimi netleşmiş oldu; ilerleyen aşamalarda ihtiyaç görülürse belirlenen süreler doğrultusunda uzatma mekanizması işletilecek.