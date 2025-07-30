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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Küba ile İkili İlişkileri Güçlendirme Amacıyla Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba Halkın Gücü Ulusal Meclisi Başkanı Esteban Lazo Hernandez ile Cenevre'de görüştü.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 13:54
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Küba ile İkili İlişkileri Güçlendirme Amacıyla Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı için gittiği İsviçre'nin Cenevre kentinde, Küba Halkın Gücü Ulusal Meclisi Başkanı Esteban Lazo Hernandez ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Kurtulmuş, ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hernandez ve heyetiyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye ve Küba çok uzak noktalarda olmakla birlikte insani meselelerdeki ortak yaklaşımları dolayısıyla kalben ve zihnen birbirine yakın iki ülkedir. Özellikle Filistin meselesinde Küba'nın hem halk olarak hem devlet olarak gösterdiği desteği takdirle karşıladığımı değerli mevkidaşıma ilettim. Ümit ederim ki en kısa zamanda bütün dünyada insanlık cephesi kazanacak ve Filistin halkına karşı işlenen insanlık suçlarının nedeni olan Netanyahu ve ekibi uluslararası mahkemelerde yargılanacaktır."

Görüşme sırasında, Türkiye ve Küba arasındaki ikili ilişkilerin de ele alındığını belirten Kurtulmuş, Esteban Lazo Hernandez'e, kendisini ve heyetini en kısa sürede Türkiye'de ağırlamak istediğini ifade etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı için gittiği...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı için gittiği İsviçre'nin Cenevre kentinde, Küba Halkın Gücü Ulusal Meclisi Başkanı Esteban Lazo Hernandez ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı için gittiği...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı için gittiği İsviçre'nin Cenevre kentinde, Küba Halkın Gücü Ulusal Meclisi Başkanı Esteban Lazo Hernandez ile bir araya geldi.

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