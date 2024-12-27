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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Mehmet Akif Ersoy'u Vefatının 88. Yılında Andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 88. yılında rahmetle anarak eserlerinin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 13:39
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 13:39
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Mehmet Akif Ersoy'u Vefatının 88. Yılında Andı

Mehmet Akif Ersoy, 88. Yılında Anıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 88. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Kurtulmuş, milli şair Ersoy'un bağımsızlık mücadelesine önemli katkılarda bulunduğunu ve eserleriyle milli ruhu ve iman gücünü ölümsüzleştirdiğini belirtti. İstiklal Marşı şairi olan Mehmet Akif Ersoy, edebi eserleri ve öncülüğü ile milletin bağımsızlık umudunu pekiştiren bir figür olarak anılıyor.

Kurtulmuş, yaptığı açıklamada, "Akif, milletimizin bağımsızlık mücadelesine eylemleriyle yön vermiş, eserleriyle milli ruhu ve iman gücünü ölümsüzleştirmiştir. 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' duası, istiklal ve hürriyetimize sahip çıkma azmimizin veciz bir ifadesidir. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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