TBMM Başkanı Kurtulmuş, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı İdamlarının 64. Yılında Andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, idam edilişlerinin 64. yılında Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı rahmet ve şükranla andı.

Anma mesajı

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye demokrasisine ağır bedeller ödeten 27 Mayıs 1960 darbesinin akabinde katledilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı rahmetle ve şükranla anıyorum. Milletin yasal oylarıyla seçilmiş iradeyi darbeyle, idamla, hapisle yok etmeye kalkışan her türlü zihniyetin karşısında milletimizin ve demokrasinin gücünü artırmaya devam edeceğiz."