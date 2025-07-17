DOLAR
40,28 0,05%
EURO
46,85 0,27%
ALTIN
4.309,45 0,53%
BITCOIN
4.763.291,96 1,2%

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Güler ve TSK Komuta Kademesini Ağırladı

Kurtulmuş, Bakan Güler ve TSK komuta kademesini kabul ederek güvenlik önceliklerini görüştü.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 11:14
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Güler ve TSK Komuta Kademesini Ağırladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Savunma Bakanı ve TSK Komuta Kademesini Kabul Etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesini kabul etti. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler, Türkiye'nin güvenlik öncelikleri ve "Terörsüz Türkiye" vizyonu kapsamındaki çalışmalara dair önemli konular ele alındı.

TBMM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, Bakan Güler'e eşlik eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile birlikte bir araya geldi.

Bu kabulde, Güler ve komutanlar, Kurtulmuş’a TBMM Başkanlığı görevine seçilmesi dolayısıyla hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, Türkiye'nin ulusal güvenlik stratejileri üzerine fikir alışverişinde bulundular.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş (sağ 3), Milli Savunma Bakanı Yaşar...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş (sağ 3), Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sol 3) ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak (sağ 2), Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu (sağda), Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu (sol 2) ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu (solda) Meclis'te kabul etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş (sağ 3), Milli Savunma Bakanı Yaşar...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş (sağ 3), Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sol 3) ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak (sağ 2), Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu (sağda), Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu (sol 2) ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu (solda) Meclis'te kabul etti.

İLGİLİ HABERLER

Akbank'tan Özel Sektör Çalışanlarına 9.000 TL Promosyon Müjdesi

TOKİ'den Yüzde 25 Peşinatla Ev ve İş Yeri Satışı!

Okul Servisleri ve Toplu Taşıma Araçlarında Zorunlu Güvenlik Önlemleri

İstanbul'da Halı Saha Fiyatlarına %600 Zam: Spor Tutkunları Şokta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Kargo Paketinde 6.552 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
2
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Güler ve TSK Komuta Kademesini Ağırladı
3
Tekirdağ'dan Çanakkale'ye Sıçrayan Yangında Zarar Gören Alanlar Dronla Görüntülendi
4
Gelibolu'daki Orman Yangınında Koyun Kurtarıldı
5
Aerro ve Soner Sarıkabadayı'dan Çarpıcı İşbirliği: 'Bence de Git'
6
Muğla'da Bayram Yoğunluğuna Karşı Trafik Denetimleri Artırıldı
7
Sağlık Bakanı Memişoğlu Yeni Ambulans Yönetmeliğini Duyurdu

BDDK Kredi Kartı Borcu Yapılandırması: 48 Ay Vadeli Ödeme İmkanı

Vodafone'lulara 60.000 TL Sıfır Faizli Kredi Fırsatı

Temmuz Ayında SED Ödemeleri Başladı: Ailelere Zamlı Destek

İstanbul'da Halı Saha Fiyatlarına %600 Zam: Spor Tutkunları Şokta

Emekliler için Maaş Farkı Ödemeleri İçin Geri Sayım Başladı!

Akbank'tan Özel Sektör Çalışanlarına 9.000 TL Promosyon Müjdesi

TOKİ'den Yüzde 25 Peşinatla Ev ve İş Yeri Satışı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Kartı Borçlularına Müjdeli Haber!

Emeklilere Temmuz 2025'te Çifte Ödeme Müjdesi

Okul Servisleri ve Toplu Taşıma Araçlarında Zorunlu Güvenlik Önlemleri

Asgari Ücrete İkinci Zam Talepleri TBMM'de Gündeme Geldi

Sağlık Bakanlığı'ndan Sigarayı Bırakmak İçin Kapınıza Gelen Destek