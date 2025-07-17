TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Güler ve TSK Komuta Kademesini Ağırladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Savunma Bakanı ve TSK Komuta Kademesini Kabul Etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesini kabul etti. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler, Türkiye'nin güvenlik öncelikleri ve "Terörsüz Türkiye" vizyonu kapsamındaki çalışmalara dair önemli konular ele alındı.

TBMM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, Bakan Güler'e eşlik eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile birlikte bir araya geldi.

Bu kabulde, Güler ve komutanlar, Kurtulmuş’a TBMM Başkanlığı görevine seçilmesi dolayısıyla hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, Türkiye'nin ulusal güvenlik stratejileri üzerine fikir alışverişinde bulundular.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş (sağ 3), Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sol 3) ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak (sağ 2), Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu (sağda), Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu (sol 2) ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu (solda) Meclis'te kabul etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş (sağ 3), Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sol 3) ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak (sağ 2), Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu (sağda), Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu (sol 2) ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu (solda) Meclis'te kabul etti.